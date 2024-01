Mercato OM : L’énorme coup de pression de Longoria à Pape Gueye !

En conférence de presse ce lundi pour la présentation de Quentin Merlin, Pablo Longoria s’est exprimé sur la situation de Pape Gueye et n’a pas été tendre envers le Sénégalais !

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye, n’aurait pas donné suite à une proposition de contrat livrée par le club. Pour Pablo Longoria, c’est un énorme manque de respect pour l’institution. Le président marseillais n’écarte pas la possibilité de le laisser partir dès cet hiver ou même de le sortir du groupe pour la deuxième partie de saison.

Ce n’est pas respecter le club — Gueye

#Longoria : « Pape #Gueye c’est différent, on a proposé deux offres de prolongation. Il avait un gros niveau d’engagement à l’entrainement mais je dois défendre l’intérêt du club. La non réponse, ce n’est pas respecter le club. On souhaite trouver une porte de sortie pour lui… pic.twitter.com/zlnaxJqhyT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 29, 2024

« Pape Gueye, on a proposé deux offres de prolongation. Il avait un gros niveau d’engagement à l’entrainement mais je dois défendre l’intérêt du club. La non réponse, ce n’est pas respecter le club. On souhaite trouver une porte de sortie pour lui avant jeudi ! On a soutenu le joueur, on a couvert les frais d’avocats, on a payé une indemnité à Watford, il faut respecter ça ! On veut des joueurs dans le projet avec la mentalité juste. »

Gueye veut des garanties

Téléfoot rappelle que le joueur a reçu des offres de l’OM mais n’a pas répondu. Synonyme de refus? Le clan du joueur semble vouloir d’abord avoir des assurances sur la place qu’il aura dans l’effectif. Dès son retour de suspension, Pape Gueye n’a que très peu utilisé par Gattuso. Des bouts de match tout au plus.

Les informations mercato de Téléfoot : Pape Gueye (OM) 1/2 – L’OM lui a soumis deux propositions de prolongation. Le joueur n’a pas encore répondu. – Gueye se donne le temps de la réflexion et ne prendra aucune décision avant la fin de la CAN. pic.twitter.com/qc6gq6AMQj — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 21, 2024

De quoi relancer la réflexion du côté du joueur qui attend des garanties avant de prendre une décision. Téléfoot explique que Gueye se donne le temps de la fin de la CAN pour réfléchir à son avenir tout en n’excluant pas un départ dès ce mercato d’hiver.