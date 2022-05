Retrouvez le replay de notre émission Débat Foot Marseille, avec Benjamin Courmes à la présentation, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean-Charles De Bono et notre invité Cyril Astier, agent de joueurs et ancien d’Adidas. Ils sont sur le plateau pour débattre autour des thèmes du jour et répondre à vos questions dans la FAQ !

Au programme, le coup de pression de Jorge Sampaoli concernant le prochain mercato, l’avenir de Kamara et le dernier match de l’OM contre Strasbourg ce samedi.