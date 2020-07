Mercato OM : Le joueur le plus bankable de l’effectif refuse l’Italie !

L’OM a réussi son passage devant la DNCG. McCourt s’est porté garant et a proposé un plan financier dans lequel la vente de joueurs permettra de combler une partie des dettes. Celui qui pourrait rapporter le plus, Boubacar Kamara ne semble pas enclin à être transféré cet été…

C’est surement le joueur le plus bankable de l’effectif. Boubacar Kamara est suivi depuis longtemps par de gros clubs étrangers. Arrivé à maturité et intraitable dans un rôle de milieu défensif, ce dernier est sollicité. Cependant, selon l’Equipe, malgré des avances du « marché italien, le défenseur polyvalent entend rester à l’OM cette saison et disputer la Ligue des champions. »

Kamara refuse l’Italie pour jouer la Ligue des Champions avec l’OM

Boubacar Kamara ne dispose pas d’un contrat long avec l’OM, il est lié avec le club phocéen jusqu’en 2022, L’OM va donc devoir vite songer à lui proposer une prolongation de contrat afin d’éviter que son international espoir n’ait plus qu’un an de contrat à l’issue de la saison prochaine. D’autant que les clubs italiens ne sont pas les seuls sur le coup, la Premier League le surveille attentivement…