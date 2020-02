Mercato OM : Le LOSC, favori dans le dossier Lihadji ?

Son entrée en jeu a changé le match dixit Villas-Boas dimanche face au LOSC. Le jeune Marley Aké a trouvé sa place dans le groupe pro et grapille des minutes de jeu. La tendance est inverse concernant la « pépite » Isaac Lihadji qui a été renvoyé en N2 et devrait quitter l’OM en fin de saison…

Marley Aké a petit a petit trouvé son utilité dans cette saison ou l’absence de Florian Thauvin et l’irrégularité de Nemanja Radonjic permet d’offrir des fins de match aux jeunes. Pourtant, celui qui aurait dû profiter de cette situation est surement le plus talentueux du centre de formation, Isaac Lihadji. Mais l’international U17 a refusé deux offre de contrat pro et l’OM a finalement retiré son offre. L’ailier droit sera libre en juin et selon la Provence, « c’est à Lille que Lihadji, appâté par le projet du LOSC, devrait très certainement rebondir dans les prochains mois.«

Lihadji attiré par le projet lillois

En attendant, Lihadji a été envoyé jouer avec l’équipe réserve, il a été décisif ce weekend en marquant un but et en donnant deux passes décisives. Il a surement réalisé son meilleur match samedi face à Jura Sud (5-4).

Ake a changé le match ce soir — Villas-Boas

« C’était nécessaire de faire un changement tactique en faisant monter d’un cran Sanson. Ake a changé le match ce soir. On avait du mal à faire un pressing, on est monté d’un cran après le but encaissé et cela a été décisif. Rongier qui tire le pénalty c’était ma décision, il avait beaucoup de pression. Ce soir on réalise un gros coup, mais il va falloir se concentrer sur le match contre Nantes.» André Villas-Boas – source : Canal+