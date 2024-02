Mercato OM : Le match difficile de Vitinha

Parti en prêt au Genoa, Vitinha n’a pas encore su se faire une place de titulaire. L’attaquant portugais est entré en cours de jeu ce samedi face au Napoli, a encaissé un but et a pris un carton jaune, sans franchement brillé.

Vitinha n’a pas réussi à s’imposer à l’OM. Pire, ses ratés devant le but commençaient à frustrer les supporters marseillais ainsi que la direction. La décision a donc été prise pour son avenir : il évolue désormais au Genoa en Serie A où il est prêté avec option d’achat.

Sale journée pour Vitinha

Seulement le Portugais n’y arrive pas plus dans le championnat italien. Ce samedi, il était une nouvelle fois sur le banc lors du déplacement de son équipe à Naples. Finalement, il est entré à la 83e minute mais n’a pas réussi à se montrer très dangereux offensivement.

L’ancien joueur de Braga a même pris un carton jaune en fin de rencontre. En retard sur son intervention, il a été sanctionné lors du temps additionnel. Son équipe s’est fait surprendre et a pris un but dans les derniers instants du match. Pas sûr qu’avec ce genre de prestation, la direction italienne décide de lever son option d’achat.

L’OM s’est planté sur les joueurs talentueux comme Vitinha, Ounahi, Ndiaye ou encore Sarr

Ancien secrétaire général de l’OM et proche du regretté Pape Diouf, Julien Fournier, également ex-directeur général de Nice, est revenu sur le travail de Pablo Longoria à Marseille dans une interview accordée à La Provence et au 1899 l’Hebdo. D’après lui, il n’y a aucune idée directrice dans les choix de l’Espagnol qui interpellent, notamment dans le recrutement de Vitinha, Ounahi, Ndiaye ou encore Sarr.

« Il y a eu beaucoup trop d’erreurs sur des joueurs clés. Des Clauss, Veretout, Mbemba, par exemple, ce sont des joueurs de club, au sens où ils n’ont pas une grosse valeur marchande, mais ils sont fiables et ils te permettent d’avoir autour des joueurs plus talentueux. C’est sur les joueurs talentueux que l’OM s’est un peu planté à mon avis, a confié Fournier. Vitinha, Ounahi, Ndiaye, Sarr : tous ces mecs devraient te permettre de les développer et de les vendre extrêmement cher pour réinvestir l’argent dans ton équipe et faire grossir la valeur de l’effectif. Pour moi, quand tu investis 1€ sur ce genre de joueurs, tu dois vendre 3€. Quand tu mets 15M€ sur Ismaïla Sarr, tu sais déjà que tu ne le vendras jamais 45M€. Quand tu achètes Vitinha 30M€, c’est que tu imagines qu’il partira à 90M€ ? Si tu as 8 joueurs d’actifs (des éléments qui ont une valeur minimum de 20M€), tu peux en vendre un l’année où tu ne fais pas la Ligue des champions sans que ton projet tombe à l’eau »