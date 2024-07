Mercato OM : Le message de Clauss aux supporters marseillais

Jonathan Class quitte l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’OGC Nice. Le latéral droit international français a adressé un message aux supporters de l’OM via ses réseaux sociaux.

Jonathan Clauss vient de signer un contrat de deux ans avec l’OGC Nice. Sur son compte instagram il a adressé un message aux supporters marseillais :

» J’ai eu l’honneur de porter ce maillot à 85 reprises pendant ces 2 années riches en apprentissage. Je tiens à remercier en premier lieu tous les supporters de l’OM pour cette ferveur incroyable, les dirigeants, les membres du staff, les différents entraîneurs et évidemment mes coéquipiers et ceux avec qui j’ai partagé mon quotidien pendant ces 2 saisons. Une page se tourne dans ma carrière, et je vous souhaite le meilleur. Peuple marseillais, au revoir et merci ! » a ainsi publié l’ancien joueur de l’OM.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Clauss (@djoninho25)

