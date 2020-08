Mercato OM : Le message de Mandanda après sa prolongation !

Steve Mandanda a prolongé à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024. Le gardien français s’est exprimé sur cette signature via son compte Instagram.

Sur son compte Instagram, Steve Mandanda a publié un long message pour les supporters et le club. Après sa prolongation, le capitaine de l’Olympique de Marseille a tenu à rendre hommage à ceux qui lui font confiance : le président et le coach.

L’OM ça ne s’explique pas, ça se vit — MANDANDA

« 26 août 2020. 13 ans et un jour plus tard après avoir disputé mon premier match sous les couleurs de l’OM, je prolonge cette aventure jusqu’en 2024. Ce n’est un secret pour personne, l’OM est bien plus qu’un club pour moi, c’est l’histoire d’une vie. 13 saisons passées ici… je vous laisse imaginer à quel point cela fait partie intégrante de ma vie. L’OM ça ne s’explique pas, ça se vit…Cette prolongation est une fierté, une évidence, mais surtout un gage de confiance de la part de mon club, du Président, et de mon coach André Villas-Boas. Malgré un contexte sanitaire difficile, j’ai hâte de retrouver le chemin de la compétition et mes supporters Marseillais. Une belle saison nous attend ! »

Steve Mandanda – Source : Instagram