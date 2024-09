Mercato OM : le message de Veretout adressé aux supporters marseillais !

Jordan Veretout s’est engagé pour deux saison avec Lyon ! L’OM a exfiltré un des plus gros salaires de son effectif, le milieu de terrain a tenu a adresser un message aux supporters marseillais.

Via son compte Instagram, Jordan Veretout a dit adieux aux supporters marseillais après deux saison à l’OM. « Bonjour à tous les marseillais, C’est l’heure pour moi de vous dire au revoir. J’ai passé 2 belles saisons ici, j’ai vécu des émotions fortes, j’ai toujours essayé de respecter les valeurs du club et de ne pas tricher. J’ai vécu des émotions fortes durant ces 2 années avec la naissance de mon fils à Marseille… la découverte de la Ligue des champions qui était un rêve de gamin pour moi… l’épopée en Europa League et les chaudes soirées du Vélodrome… Je souhaite avant tout vous remercier, vous, les supporters, ceux qui font vivre ce club et qui en sont l’identité. Vous m’avez soutenu durant ces 2 saisons et je vous remercie pour votre soutien. Merci également à mes coéquipiers et au staff qui nous ont encadré. Une nouvelle aventure se présente pour moi et je vous souhaite une bonne continuation et une belle saison »

Alors que l’OM espéré un montant de 8M€ dans cette opération, Lyon ne va payer que la moitié. En effet, le journaliste de l’Equipe Hugo Guillemet a livré de détail du deal. L’OM va toucher 4M€, les 3Me de bonus sont lié aux classement de Lyon lors des deux prochaines saisons. L’OM obtiendra 500k€ par qualif en ligue des Champions et 1M€ par titre de champion de France. Pas sûr que cela rapporter beaucoup à la direction marseillaise…

Voici le communiqué de l’OL:

Né en 1993 à Ancenis, Jordan Veretout mène une riche carrière professionnelle débutée il y a 13 ans. Le milieu de terrain, formé à Nantes, a déjà accumulé plus de 500 matches depuis ses débuts en 2011, inscrit 66 buts et délivré 63 passes décisives. Après cinq saisons passées au FC Nantes, Jordan Veretout rejoint Aston Villa en 2015. Sa carrière prend une nouvelle dimension, deux ans plus tard, en rejoignant l’Italie avec comme première étape la Fiorentina où il dispute 75 matchs de Serie A. Ses performances attirent l’attention de l’AS Roma, qu’il rejoint en 2019. Durant ses trois saisons à Rome, il s’impose comme un élément clé, avec 131 matchs à son actif, et remporte la Conference League en 2022. Vainqueur de la Ligue des Nations avec l’Equipe de France la même saison, et retenu pour la Coupe du Monde 2022, l’international tricolore (6 sélections) s’engage ensuite avec l’Olympique de Marseille où il dispute 94 rencontres en 2 saisons. L’Olympique Lyonnais se réjouit de l’arrivée de Jordan Veretout, dont l’expérience et la qualité technique apporteront une valeur ajoutée au milieu de terrain, alors que les échéances européennes débuteront fin septembre avec la réception de l’Olympiacos.

L’accord entre l’OM et Lyon est enfin trouvé pour Jordan Veretout. Dans le loft depuis le début de la saison, l’international français rejoint le club de John Textor dès ce mercredi. L’Equipe expliquait dans un article que le joueur va passer sa visite médicale et l’officialisation arrivera dans la foulée. Il sera donc le joker du club rhodanien.

🔴🔵🇫🇷 Olympique Lyon agree on deal to sign Jordan Veretout from OM. Medical today for Veretout in Lyon after deal agreed for €4m fixed fee plus €1m add-ons also formally included, as L’Équipé reported. pic.twitter.com/ytFxELDy3h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2024

Veretout dispose d’un accord avec l’OL sur un contrat de deux ans depuis hier. Si l’OM ne veut pas entendre parler de compensation concernant la baisse de salaire du milieu de 31 ans, les négociations avancent bien avec Lyon concernant le montant du transfert. En effet, selon l’Equipe, « l’OL, qui proposait lundi près de 4 M€ à l’OM, va, lui, améliorer son offre. Cette base fixe sera complétée par des bonus liés à des qualifications européennes et un pourcentage sur la revente de Jordan Veretout. »

L’OM en voulait 8M€…

En effet, selon les informations de l’Equipe, Jordan Veretout aurait accepté un contrat de 2 ans en baissant son salaire, cependant, il attend un geste de l’OM pour compenser cette perte. Le quotidien sportif précise que « le club rhodanien s’est mis d’accord avec le milieu international français (31 ans) sur un contrat de deux ans, mais pas encore avec l’OM. L’ancien Nantais a accepté une baisse importante de salaire pour rejoindre Lyon mais il aimerait que les Marseillais puissent combler une partie de ce manque à gagner. Les deux équipes dirigeantes négocient alors que Marseille souhaitait vendre son joueur pour 8 M€. Les Lyonnais ont envoyé ce lundi une deuxième offre à Marseille. » Si le milieu de terrain mais aussi Chancel Mbemba (en négociation avec Al Shabab) quittent l’OM, le club va-t-il tenter de recruter un joker comme Assignon par exemple ?