Mercato OM : Le message est clair pour Saliba !

Alors qu’un petit espoir semblait encore exister dans la tête de Pablo Longoria, le retour de William Saliba semble bel est bien impossible. Le joueur s’installe à Arsenal et le club anglais ne veut pas entendre parler de son départ…

Ce lundi pour Caught Off side, le journaliste italien Fabrizio Romano a cette fois enterré la possibilité d’un retour de Saliba en prêt à l’OM en fin de mercato:

« Arsenal n’a jamais eu aucun doute là-dessus : Saliba fait partie de leur projet, et il n’y a aucune négociation avec l’OM. Seule une offre complètement folle les ferait changer d’avis ». Fabrizio Romano – source : CaughtOffside (25/07/2022)

