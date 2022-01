Mercato OM : Le message fort de Guendouzi sur son avenir !

Au cours d’un entretien accordé à La Provence, Matteo Guendouzi s’est exprimé sur son avenir. Et il semble s’inscrire à l’OM…

Arrivé lors du dernier mercato estival à l’OM, Matteo Guendouzi a très vite montré sa hargne. Et au sujet de ses objectifs, ces derniers semblent très clairs dans sa tête. Tout comme sa volonté de rester au club…

« Sur un plan personnel, je veux continuer à progresser, gagner des trophées avec l’OM et l’équipe de France. À court terme, il y a la coupe du monde, un rêve et un objectif. J’ai la chance d’être dans ce groupe-là, d’avoir connu ma première sélection grâce au travail accompli avec l’OM. Je veux jouer la Ligue des champions l’année prochaine, un objectif personnel, mais aussi celui du club. L’OM doit jouer la Ligue des champions tous les ans. De l’entraîneur à Pablo Longoria en passant par les joueurs, on a tous cette envie-là et on travaille pour ça. Si on continue comme ça, il y a de très fortes chances qu’on y soit. Je m’inscris dans la durée à l’OM, ce n’est pas un simple prêt d’un an. Je ne me mets pas en tête que l’on ne va pas jouer la Ligue des champions l’année prochaine. Quand j’ai un objectif, je veux vraiment l’atteindre. J’ai confiance en moi, en nous et dans le club pour y parvenir. Que l’on se qualifie ou pas ne changera rien à mon souhait : rester à l’OM » Mattéo Guendouzi – Source : La Provence (15/01/22)