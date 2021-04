Mercato OM : Le plan de Longoria pour conserver Balerdi et Lirola !

Leo Balerdi ( Borussia Dortmund) et de Pol Lirola (Fiorentina) sont prêtés à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de saison. Jorge Sampaoli aimerait bien les conserver dans son effectif pour la saison prochaine. Pablo Longoria aura-t-il les moyens financiers pour satisfaire les désirs de son coach ?

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille Marseille Jorge Sampaoli aimerait conserver deux des joueurs prêtés cette saison : Leo Balerdi (22 ans) et Pol Lirola (23 ans). Financièrement le club marseillais n’aurait toutefois pas les moyens d’aller dans ce sens car les options d’achat sont très élevées pour ces deux jeunes joueurs.

Toutefois, selon les informations du journal l’Equipe ce vendredi, Pablo Longoria devrait s’activer sur ces deux dossiers. Les dirigeants de l’OM devraient ainsi tenter de négocier à la baisse les options d’achat des prêts de Leo Balerdi (15M€, avec le Borussia Dortmund) et de Pol Lirola (12M€, avec la Fiorentina).

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire avait déjà évoqué ces deux dossiers prioritaires du prochain mercato :

C’est cher mais cela se négocie

« Tu peux penser qu’ils vont garder Lirola. Les priorités sur les prêts cela va être Lirola et Balerdi. C’est cher mais cela se négocie. Tu peux négocier un deuxième prêt, tu peux faire baisser l’option d’achat. La Fiorentina peut aussi dire : « il a été bon chez vous, je me le garde sous le coude.3 Car la Fio avait quand même un projet ambitieux même si là ils sont dans le dur. Ils peuvent repartir sur un projet comme ils avaient il y a un an. Tout est assez ouvert. » Mathieu Grégoire – source : FCM (29/3/2021)