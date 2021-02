Mercato OM : Le président de l’Atlético Mineiro lâche une bombe concernant Sampaoli !

Si les dernières informations plaçaient le coach argentin Jorge Sampaoli en pole pour rejoindre l’Olympique de Marseille, la déclaration sur ESPN Brasil de Sérgio Coelho, président de l’Atlético Mineiro, vient refroidir cette piste…

Aujourd’hui le site brésilien Globo Esporte nous apprenait que les négociations de prolongation entre l’Atlético Mineiro et Jorge Sampaoli aurait été rompues. De plus, le media nous informait que le club brésilien était possiblement intéressée par le profil de l’entraîneur de Renato Gaúcho comme successeur. Une information totalement démentie sur ESPN Brasil par le président de Mineiro en personne, Sérgio Coelho.



Nous comptons sur Sampaoli pour 2021 – Sérgio Coelho

En effet, le président de l’Atlético Mineiro a démenti toute négociation avec un autre entraîneur. Et a maintenu son soutien à Sampaoli.

« Nous comptons sur Sampaoli pour 2021. Nous n’avons eu de contact avec aucun entraîneur, encore moins avec un entraîneur qui est en lice pour une place dans la Copa Libertadores et disputera la finale de la Copa do Brasil dans quelques jours. Je crois qu’aucun entraîneur dans cette situation n’accepterait. Et c’est encore moins le cas pour notre directeur, compétent et avec beaucoup d’expérience, qui ne contacterait jamais un entraîneur qui se retrouve dans une telle position » Sérgio Coelho – Source : ESPN Brasil (13/02/2021)