Recruté l’été dernier par Pablo Longoria en provenance du FC Barcelone, Konrad de la Fuente aurait vu son prix multiplié par 4 dernièrement !

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria s’était montré très actif pour reconstruire une équipe olympienne compétitive en vue de cette saison. Un pari réussi jusqu’à présent puisque l’OM est actuellement second du championnat et en bonne voie pour se qualifier en demi-finale de Ligue Europa Conférence.

À lire aussi : OM : Comment Sampaoli a réussi à calmer les peurs d’Eric Di Meco !

Ces bonnes performances sont le fruit du recrutement du président olympien. Chacune des recrues a eu son mot à dire depuis le début de la saison. Konrad de la Fuente était l’un des premiers à rejoindre le navire l’été dernier. Arrivé en provenance du FC Barcelone pour un montant de 3 millions d’euros, l’Américain a souvent été utilisé par Jorge Sampaoli en début de saison. Cette saison, il a fait 23 apparitions toutes compétitions confondues. Konrad de la Fuente s’est très peu illustré mais a inscrit 1 but et a adressé 3 passes décisives.

Konrad de la Fuente valorisé à 11 millions d’euros

Si Konrad de la Fuente a moins été utilisé par Jorge Sampaoli depuis le début de l’année 2022, il n’empêche qu’il a pris de la valeur sur le marché des transferts. En effet, le CIES a valorisé l’Américain à 11 millions d’euros dans sa lettre hebdomadaire qui se concentrent sur la valeur des jeunes joueurs. Une nouvelle qui doit ravir Pablo Longoria puisque la valeur marchande de son ailier a presque été multiplié par 4 en moins d’une saison.

À lire aussi : PSG – OM : Pas de surprise pour les supporters marseillais !

Éloigné des terrains depuis quelques rencontres, la dernière apparition de Konrad de la Fuente remonte au 24 février dernier face à Qarabag. En conférence de presse, Jorge Sampaoli avait annoncé que l’Américain avait subi une intervention. Par conséquent, on ne devrait plus le revoir sur les terrains jusqu’à la fin de la saison.

« Konrad a une blessure au cartilage qui a nécessité une intervention. Et après il aura besoin de 3 ou 4 semaines. ça risque d’être difficile de le revoir cette saison (…) Je ne pense pas que l’on puisse toujours jouer avec le même onze. En plus de ça, on mettrait en danger les matchs futurs avec les blessures, suspensions, etc. Donc il y aura de la rotation demain. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de Presse