Mercato OM : Le prolonger ? Le laisser partir ? Le cas de ce minot divise !

Le contrat de Florian Chabrolle à l’Olympique de Marseille se termine l’été prochain. André Villas-Boas a déjà annoncé vouloir le prolonger et le garder. Mais est-ce bien intéressant ?

Lors du dernier Apéro Mercato, les avis sur le sujet divergeaient. Notre invité, Gaël Biraud (La Marseillaise) pensait qu’il avait tout intérêt à rester quand Mourad Aerts émettaient des doutes sur le sujet…

Jouer les utilités à l’OM dans un effectif court ?

« Chabrolle, l’an dernier, il avait joué tous les matches de prépa puis on ne l’avait plus trop vu… On ignore s’il a vraiment progressé et ce n’est pas vraiment sur les matches amicaux actuels qu’on pourra le juger. Soit on le prolonge pour pourquoi pas éventuellement le prêter en Ligue 2 et voir ce qu’il vaut. Moi, je penche clairement pour qu’il reste. Soit on le conserve encore dans l’effectif, qui, il faut le rappeler est court. On va pas pouvoir trop recruter, on attend quatre arrivées, il y en a déjà deux de là… Quatre joueurs supplémentaires par rapport à l’effectif de l’an dernier, c’est pas immense. Chabrolle a déjà prouvé qu’il pouvait un peu se débrouiller. Je pense qu’il a plutôt intérêt à rester. »

Gaël Biraud – Source : Football Club de Marseille

Plutôt partir sur une carrière à la Abergel ?

« Il y a eu récemment Laurent Abergel, qui est monté en Ligue 1 avec Lorient. J’aime beaucoup mettre en avant ce genre de joueurs qui sortent du centre de formation de l’OM. Ce n’était pas un crack mais il est parti faire ses armes en Ligue 2 et aujourd’hui il va arriver en Ligue 1 à 27 ans dans un bon petit club. Je pense que c’est aussi la route que doivent prendre certains de nos jeunes pour faire carrière. Après dans cette équation, il faut voir comment l’OM peut réussir en tant que club formateur à faire rentrer de l’argent. »

Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille