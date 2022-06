Mercato OM : Le PSG prêt à foncer sur une cible importante de Longoria ?

Le mercato estival 2022 s’annonce actif. Alors que les rumeurs se multiplient concernant l’OM, le PSG semble prêt à faire son marcher en Ligue 1. Le club parisien pourrait tenter une des grosses pistes de l’OM si le dossier Tchouaméni ne se conclut pas !

En effet, le journaliste Saber Desfarges affirme que « le PSG pense à Seko Fofana. Le capitaine du RC Lens, né à Paris, est sur les tablettes du club de la capitale en cas d’échec dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Pas de contact établi pour l’heure entre le club de l’Artois et le club parisien. »

Si, selon RMC, Pablo Longoria aurait fait de Seko Fofana sa priorité lors du prochain mercato, le dossier semble compliqué financièrement parlant. Dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, Franck Haise a donné son avis sur les récentes rumeurs de transferts concernant ses deux joueurs.

« On sait très bien qu’il y aura des sollicitations. Mais le club ne vendra pas n’importe comment. Et les joueurs nous ont tous dit que ce ne serait pas facile pour eux et qu’après y avoir vécu deux, trois ou quatre saisons, ils sont attachés au RC Lens » Franck Haise – L’Equipe