Mercato OM : Le recrutement à faire selon Obraniak

Le mercato hivernal de l’OM pourrait attaquer sa phase 2 avec le départ annoncé de Dario Benedetto en fin de semaine. Pablo Longoria devrait disposer d’une marge financière pour finaliser l’arrivée d’un défenseur gauche…

Alors que les noms de Kolasinac et Tagliafico sont évoqué, Ludovic Obraniak a validé ce choix de poste. Sur La Chaîne L’Équipe, l’ancien joueur du FC Metz a expliqué que si l’OM ne devait recruter qu’à un poste, cela devait être un latéral gauche…

Pour moi, il doit y avoir un joueur sur le côté gauche — Obraniak

« Le seul poste à pourvoir à mon sens, c’est le côté gauche. Un côté gauche qui viendrait remplacer (Jordan) Amavi. Il faudrait le pendant de (Pol) Lirola. Amavi, ça ne collait pas avec l’entraîneur ou pour je ne sais quelles raisons. D’autant plus si tu comptes utiliser Payet sur le côté gauche. Il faut qu’il y ait un contre-feu et que quelqu’un passe dans son dos pour qu’il aille chercher les centres. Payet doit avoir un temps d’avance et là, il est souvent en un contre un et Payet n’a plus sa vivacité d’antan et il n’arrive pas à trouver son avantage sur les centres. Pour moi, il doit y avoir un joueur sur le côté gauche. » Ludovic Obraniak – Source: La Chaîne L’Équipe (17/01/2022)

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif

Interrogé récemment en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)