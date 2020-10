Mercato OM : « Le recrutement de Nagatomo me dérange »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille consacrée au mercato olympien qui risque d’avoir des répercutions sur le temps de jeu et la progression de certains jeunes minots issus du centre de formation. Nos journalistes évoquent notamment l’arrivée de Yuto Nagatomo. A voir en images ci-dessous.

Le recrutement estival olympien risque de mettre certains jeunes joueurs issus du centre de formation de l’OM en difficulté. L’arrivée de Yuto Nagatomo écarte notamment le jeune Christopher Rocchia qui sortait d’un prêt réussi Sochaux.

Etre un club formateur c’est prendre le risque de faire jouer ses jeunes

Notre journaliste Mourad Aerts ne comprend ce type de recrutement qui va à l’encontre de la politique de formation du club que veulent mettre en place les dirigeants du club depuis plusieurs saisons. « Balerdi, ça ne me dérange pas car c’est un jeune qui peut potentiellement exploser dans plusieurs années. Par contre, Nagatomo ça me gène qu’on le recrute car lui on sait que dans deux ans c’est finit. Les dix matchs que va jouer Nagatomo tu aurais pu les faire jouer à Christopher Rocchia. Etre un club formateur c’est prendre le risque de faire jouer ses jeunes » explique-t-il. Voir l’intégralité l’intervention de Mourad dans DFM en images ci-dessus

