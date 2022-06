Mercato OM : Le ressenti de Longoria sur les déclarations de William Saliba

Ce dimanche, William Saliba a affirmé qu’il souhaitait montrer à Arsenal son vrai visage. Pour Pablo Longoria, cela ne change rien. Il veut absolument le conserver !

Auteur d’une saison incroyable avec l’OM, William Saliba n’est pas assuré de rester la saison prochaine. Prêté sans option d’achat par Arsenal, il aurait l’envie de retourner chez les Gunners afin de leur montrer son vrai visage comme il l’a expliqué à Téléfoot.

Pourtant, selon La Provence, cette déclaration ne changerait rien aux envies de Pablo Longoria. Au lieu de le refroidir dans ce dossier, les dires du défenseur central français ne font pas flancher le président marseillais qui souhaite toujours le conserver. Il est l’une des priorités de ce mercato pour Longoria.

A Arsenal, j’ai fait zéro match et j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage — Saliba

L’international français avait affiché son envie de rester à Marseille afin de jouer la Ligue des Champions. Au micro de Téléfoot, il dit clairement qu’il souhaite prouver aux Gunners qu’il a la qualité pour évoluer dans cet effectif.

« S’il y avait un mot pour qualifier la saison? Surprenant.. ou magique. C’est ma première saison complète. J’avais à cœur de montrer qui je suis vraiment. C’est un bilan très positif et vraiment je suis très content de ma saison.J’appréhendais un peu parce que, voilà, Marseille quand tu as un œil de l’extérieur, tu dis : ‘Ah ouai, c’est bien, mais ça passe ou ça casse’ Et c’est pour ça que j’avais cette petite boule au ventre en me disant : ‘Là tu vas dans un club et faut pas rigoler, faut pas t’amuser, faut jouer à fond chaque match.’ C’est comme si j’étais resté au moins 2-3 ans, c’est vraiment spécial. Même si je ne reviens pas à Marseille, je n’oublierai jamais. Grâce à l’OM, j’ai passé un grand cap dans ma carrière et c’est eux qui m’ont boosté (…) J’appartiens à Arsenal, il me reste encore deux ans. Je serais à la reprise avec Arsenal. J’ai fait zéro match et j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club. Mais ça ne dépend pas que de moi. Dans tous les cas, partir comme ça, ça serait dommage. » William Saliba – Source : Téléfoot (05/06/22)