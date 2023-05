Mercato OM : Le réveil de Luis Henrique se confirme !

Prêté jusqu’en décembre à Botafogo, Luis Henrique retrouve des couleurs et vient de marquer son deuxième but avec le club brésilien. L’ailier de 21 ans dispose d’une option d’achat fixée à 8M€, et va devoir convaincre l’actionnaire de Lyon et du club brésilien, John Textor !

Luis Henrique a marqué le deuxième but de Botafogo face à l’América Mineiro. Lancé en profondeur plein axe, il prend de vitesse la défense avant d’effacer le gardien d’un crochet pour ensuite conclure dans le but vide. Et si le jeune joueur de 21 ans se relançait enfin ?

Le média Fogaonet avait expliqué la prolongation du prêt du Brésilien: « Botafogo a bien prolongé le contrat de l’attaquant Luis Henrique, prêté par l’ Olympique de Marseille. Le joueur est désormais prêté jusqu’au 31 décembre de l’année prochaine. Selon le journaliste Thiago Franklin, il existait déjà une clause de prolongation automatique du prêt, puisque, selon les règles de la Fifa , les missions internationales doivent avoir une durée maximale de 12 mois. Le joueur n’a pas reçu d’augmentation de salaire. »

Henrique un an de plus à Botafogo, comme l’avait confié Longoria

Pablo Longoria avait fait le point sur les joueurs prêtés en conférence de presse en novembre dernier : « Ce sont des actifs du club. On peut rentrer cas par cas. Il y a des joueurs qui ont des performances satisfaisantes comme Milik. Il y a d’autres joueurs avec moins de temps de jeu. Le prêt de Luis Henrique à Botafogo était de six mois mais il est extensible. Il sera à Botafogo dans les prochains douze mois. Pour Konrad, il y a une situation particulière à l’Olympiacos avec tous les changements de coach. Notre objectif comme club est de protéger les valeurs de tous ces joueurs car ce sont des actifs. »