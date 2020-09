Mercato OM : Le salaire et les détails du contrat de Luis Henrique dévoilés

L’Olympique de Marseille a officialisé la signature du jeune attaquant brésilien Luis Henrique (18 ans). Ce dernier sera présenté à la presse ce mardi. Un média anglais vient de dévoiler les détails de son contrat ainsi que le salaire qu’il percevra à l’OM.

La quatrième recrue estivale de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique, sera présenté ce mardi à la presse. L’ancien joueur de Botafogo a signé un contrat de 5 ans avec le club marseillais vendredi dernier. Le montant de ce transfert serait de l’ordre de 12 millions d’euros. Le media anglais Sportezk vient de dévoiler le salaire et les détails du contrat de néo-olympien.

Au total sur ses 5 années de contrat, en tant compte des primes et bonus à la signature, il devrait percevoir 4 millions d’euros brut. Soit environ 800 000 euros bruts par an. Le salaire mensuel de Luis Henrique devrait donc être d’environ 65 000 euros brut.

La décla :

« La nouvelle recrue (Luis Henrique), j’ai peur qu’on nous raconte des salades. J’ai peur qu’on nous raconte des salades. Parce que ce n’est pas un attaquant mais un milieu droit. Et j’ai peur que l’on nous le survende. Et à l’OM, le problème est que dès qu’un mec signe, on s’enflamme, on attend toujours beaucoup de lui. Et là ça sort déjà le Mbappé brésilien, ce genre de conneries là. Attention, ça aussi ça peut faire mal au club. »

Daniel Riolo – Source : RMC (After Marseille) 22/09/20