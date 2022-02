Mercato OM : Le travail de Sampaoli et Longoria impressionne cet ancien du PSG !

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a changé l’effectif et mis Jorge Sampaoli sur le banc… Un travail salué par de nombreux observateurs du football et notamment l’ancien gardien du PSG Mickaël Landreau.

C’est la fin du mercato hivernal 2022 et l’heure est forcément aux bilans ! Pour l’Olympique de Marseille, très peu de départs : seul Amavi et Benedetto ont quitté le club. Un prêt à l’OGC Nice pour le latéral gauche et une signature définitive vers Boca Juniors pour l’attaquant.

Landreau apprécie le fonctionnement de Longoria à l’OM

Côté arrivé, Bakambu et Kolasinac renforcent l’effectif de Sampaoli avec leur expérience. Le plus difficile était certainement de conserver les forces en présence comme Caleta-Car et Dieng, courtisés par de nombreux clubs.

Pour Mickaël Landreau, le travail de Pablo Longoria est à souligner… Il salue notamment le fonctionnement du club avec de la cohérence à tous les étages afin d’aller dans le même sens et atteindre les objectifs fixés.

« Quand on laisse un petit peu de temps et qu’il y a une cohérence d’en-haut, c’est-à-dire le président qui est aussi responsable du recrutement, qui a choisi l’entraîneur et les joueurs pour le mettre dans les meilleures conditions, ça veut dire que l’entraîneur se sent protégé. Après, il y a beaucoup de caractère. Les joueurs qui sont cherchés sont des joueurs de caractère. Je trouve qu’à Marseille, c’est quelque chose d’important. Et sportivement, je trouve que (Jorge) Sampaoli s’est adapté à la qualité individuelle de ses joueurs. Il a changé de côté les déséquilibres. Il a mis beaucoup de déséquilibre du côté de (William) Saliba parce qu’individuellement, il est exceptionnel et peut rattraper les coups. Ils sont en train de progresser et d’être consistants » Mickaël Landreau – Source : Canal +

J’ai l’impression que Longoria a des coups d’avances — Payet

En conférence de presse, Dimitri Payet a été très élogieux envers son président et a également salué tout le travail fourni depuis près d’un an à la présidence.

« Je l’avais dit, le boulot était énorme et Pablo Longoria a réussi. J’ai l’impression qu’il a des coups d’avances. Le travail de Pablo aujourd’hui, il faut le remarquer parce que c’est exceptionnel » Dimitri Payet – Source : Conférence de presse (31/01/22)