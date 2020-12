Mercato OM : « Leicester n’a pas besoin de Thauvin »

Le dossier de Florian Thauvin risque d’animer les prochaines semaines, voire les prochains mois. L’attaquant du club marseillais sera en fin de contrat en juin prochain et pourra signer dès janvier dans le club de son choix. Récemment, le site Calciomercato révélait un intérêt de Leicester pour l’olympien. Pour l’ancien international anglais Emile Heskey, le club de britannique n’a pas besoin de lui.

Récemment, le président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud a fait savoir qu’il souhaitait prolonger le contrat de Florian Thauvin. Le temps presse car le bail de ce dernier prend fin en juin 2021. Mais le club marseillais n’aura peut-être pas les moyens financiers pour conserver l’internat français.. Des clubs étrangers sont à l’affût notamment le Milan AC. Dernièrement, le site Calciomercato.it indiquait que Leicester était prêt à proposer 18 M€ dès cet hiver pour racheter les derniers mois de contrat de l’olympien et pour écarter la concurrence.

Pour l’ancien international anglais Emile Heskey, Leicester n’a pas besoin de Thauvin :

« Si la venue de Thauvin est nécessaire ? Non, je ne pense pas », « Avec Barnes et Under, vous avez aussi Praet qui peut évoluer à ce poste. Il y en même plusieurs et ils sont jeunes. Le seul joueur à remplacer est éventuellement Vardy, âgé de 34 ans. Mais pour les ailes, je ne pense pas que ce soit nécessaire. » Emile Heskey – Source : HITC.