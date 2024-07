Mercato OM : L’élément déterminant dans le choix de Mason Greenwood !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

C’est maintenant officiel, Mason Greenwood est finalement olympien. L’attaquant anglais a évoqué les polémiques autour de ses violences conjugales, mais aussi pourquoi il a choisi l’OM…

Mason Greenwood explique à l’Equipe que l’OM est un grand club français mais que la présence de De Zerbi a fait la différence. « Marseille est un très grand club en France, peut-être le plus grand. C’est le seul qui a gagné la Ligue des champions, en 1993. C’est un club qui a une grande histoire, un public incroyable et j’ai eu de bonnes discussions avec le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Je le connais un peu pour avoir vu jouer son équipe, Brighton, en Premier League. (…) Quelle a été son influence dans votre décision de signer ici ? Très importante. Il a des idées tactiques très précises, j’ai vu beaucoup de matches de Premier League de son équipe, j’ai joué aussi en Premier League, bien sûr, et Brighton était une équipe très plaisante à regarder. J’ai vraiment hâte de faire partie de cette nouvelle aventure sous ses ordres à Marseille. »

Influence très de De Zerbi dans l’arrivée de Greenwood !

Communiqué de l’OM

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Mason Greenwood en provenance de Manchester United. L’attaquant âgé de 22 ans s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.