Mercato OM : L’émouvant message d’adieu de Guendouzi à Sampaoli

Le départ de Jorge Sampaoli a beaucoup affecté Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain a posté un message d’adieu à l’Argentin.

Mattéo Guendouzi a réalisé l’un des meilleures saisons de sa carrière sous le maillot de l’Olympique de Marseille et sous les ordres de Jorge Sampaoli. Forcément, le départ du coach argentin l’a particulièrement affecté.

L’international français ne s’était pas exprimé jusque là mais l’a fait ce lundi sur ses réseaux sociaux… Un message émouvant à son ancien entraîneur qui vient d’être remplacé par Igor Tudor, ancien coach de Verone en Serie A.

« Dire au revoir à une personne comme vous c’est à la fois émouvant et compliqué ! Néanmoins, je tiens à vous remercier avant de vous dire au revoir ! Merci de m’avoir fait grandir sportivement et humainement, Merci pour cette magnifique saison faite de joie, de pleurs, d’incertitudes, de victoires, de vie… Merci pour ce beau parcours, Merci d’avoir construit une équipe, Merci pour ce jeu excitant et exaltant, Merci pour cette qualification en league des champions, Merci d’avoir crû en moi et d’avoir été présent à mes côtés, Merci d’avoir fait de moi un meilleur joueur, Tout simplement MERCI coach Nos routes personnelles se croiseront dans les intersections de l’amitié. Bonne route sur le chemin du succès… » Mattéo Guendouzi – Source : Twitter (04/07/22)

Si on se met à la place de Sampaoli, c’est compréhensible– Acherchour

« Si on se met à la place de Sampaoli c’est compréhensible. On est le 1er juillet, et il y a seulement Gigot qui avait déjà signé et le jeune Touré. Il avait déjà prévenu, il voulait aller en LDC avec de l’ambition. Il aurait pu patienter, mais quand t’entends Longoria qui te dit que le marché sera compliqué en employant le mot cadeau de Noel, tu le comprends. Tu as perdu Kamara, tu vas perdre Saliba, Payet devient vieux, tu te dis qu’après l’année que tu as traversé, repartir une saison avec des objectifs supérieurs c’est difficile. Pour lui, le challenge est démesuré, je préfère un coach qui part maintenant qu’un coach qui trouve des excuses à la fin de saison. » Walid Acherchour— Source: RMC (01/07/22)