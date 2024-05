Mercato OM : L’énorme fierté de ce minot !

L’OM a signé le jeune Raimane Daou qui avait fait son entrée en Europa League puis en Ligue 1 cette saison. Le minot a partagé sa fierté d’avoir enfin signé pro !

L’Olympique de Marseille a réalisé un bon coup en signant professionnel le jeune Raimane Daou ! Le joueur avait fait ses débuts à l’OM en Europa League puis a fait une entrée en Ligue 1 cette saison… Doté d’un fort potentiel, le minot formé à l’OM signe son premier contrat professionnel et a partagé son immense joie sur les réseaux sociaux avec une photo en compagnie de sa maman.

Hâte de mouiller le maillot pour ce grand club

« J’ai l’honneur et le plaisir de vous annoncer officiellement la signature de mon premier contrat professionnel au sein de mon club formateur et de cœur. La fierté de porter le maillot du club que je supporte depuis ma tendre enfance. Le début d’une belle aventure… Je tiens à remercier sincèrement, ma famille et toutes les personnes qui m’ont soutenues et qui me soutiennent encore. Hâte de mouiller le maillot pour ce grand club. À très bientôt ! ALLEZ L’OM »

Raimane Daou 🇰🇲 sur Instagram : « J’ai l’honneur et le plaisir de vous annoncer officiellement la signature de mon premier contrat professionnel au sein de mon club formateur et de cœur @OM_Officiel

La fierté de porter le maillot du club que je supporte depuis ma tendre enfance.… pic.twitter.com/Dtv9GS2lQd — Infos OM (@InfosOM_) May 22, 2024

Bakola, un contrat plus difficile?

L’Olympique de Marseille a de belles pépites dans son effectif avec cette épopée en Gambardella qui a emmené les minots jusqu’en finale face à l’AS Nancy. Le club doit s’activer pour faire signer pro les jeunes joueurs.. Seulement les discussions pourraient être difficiles comme c’est parfois le cas avec les minots du centre de formation. D’après La Provence, l’OM pourrait avoir de nouveau la frustration de voir l’un de ses jeunes signer ailleurs avec Darryl Bakola. Le quotidien local explique que les discussions sont compliquées avec le joueur et son entourage et que d’autres gros clubs se sont positionnés en France et à l’étranger.

