Mercato OM : L’énorme somme réclamée pour une piste de Longoria !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Allan Saint-Maximin serait à vendre par Newcastle ! Le club anglais réclame une énorme somme d’argent !

L’Olympique de Marseille a besoin de renforts à plusieurs postes et notamment en attaque. Le nom d’Allan Saint-Maximin a été cité dans les médias mais cette piste a rapidement été éteinte par RMC Sport. D’après Le Telegraph, Newcastle veut bien vendre le Français cet été.

ASM coûterait 45M€ !

Cependant, la somme réclamée est bien trop élevée pour que Pablo Longoria puisse se positionner ! On parle de 45M€ afin de laisser filer l’ailier passé par l’OGC Nice. De quoi définitivement oublier cette piste pour les supporters marseillais qui attendent et espèrent des recrues dans les prochains jours !

Aucune équipe n’est entièrement prête avant le début de la saison

« Il faudra faire quelques changements, on aura besoin de profils différents, expliquait Marcelino lors de sa présentation, mardi dernier. Ça fait un moment qu’on en discute. Tout le monde veut un effectif bouclé le plus rapidement possible mais dans le football d’aujourd’hui c‘est impossible. Je ne sais pas si je suis malchanceux mais ça ne m’est jamais arrivé dans ma carrière. Aucune équipe n’est entièrement prête avant le début de la saison.«

On veut recruter le plus tôt possible sans précipitation

« La saison dernière rappelez-vous quand sont arrivés les recrues, déclarait Longoria mardi dernier lors de la présentation du coach. La même question revenait lors des premiers jours de l’entraînement. Il y avait peu de joueurs dans l’effectif. Le groupe travaille dur avec beaucoup de conviction et de stratégie dans le marché. Avec les barrages de la Ligue des champions la situation idéale est d’anticiper le plus tôt possible pour donner au coach la possibilité de travailler avec un effectif le plus large possible. On veut recruter le plus tôt possible sans précipitation et en faisant les opérations au bon moment.«