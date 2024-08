Mercato OM : Lens exige un gros chèque pour Wahi !

Mercato OM : « Je mettrais 30-40M€ sur Wahi ! » – https://t.co/0u2fYlGMsN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 31, 2024

Lens ne veut pas perdre d’argent sur Wahi

Auteur d’une saison moyenne (9 buts en ligue 1) Elye Wahi avait été recruté 30 millions d’euros l’an passé. L’État major phocéen va donc devoir augmenter son offre de manière significative pour se rapprocher de cette somme. L’ancien attaquant de Montpellier dispose toutefois d’un bon de sortie. Le RCL ne compte plus sur lui cette saison et souhaite le vendre pour faire entrer de l’argent dans les caisses du club. l’international espoir (13 sélections, 3 buts) n’a d’ailleurs pas débuté le dernier match de préparation. Le mercato olympien va être très animé dans les prochains jours. Le championnat débute le 16 aout et l’OM doit clairement se renforcer en attaque d’ici là.

