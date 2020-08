Mercato OM : L’entraîneur du Bayern parle d’un (très) éventuel départ de Cuisance…

Mickaël Cuisance fait partie des joueurs apparemment ciblé par l’Olympique de Marseille pour se renforcer cet été. André Villas-Boas apprécierait beaucoup le joueur…

Cependant, le jeune français gagne du temps de jeu en cette fin de saison avec les Bavarois et pourrait bien continuer sa progression chez les champions d’Allemagne.

Hans-Dieter Flick, l’entraîneur du Bayern, a évoqué le sujet hier soir après la rencontre amicale face à l’OM. Cuisance semble loin d’être parti…

« Je ne suis pas au courant des rumeurs »

« Michaël fait un excellent travail à l’entraînement et aussi aujourd’hui quand il est entré en jeu. Il s’est préparé et a joué comme nous voulons le voir jouer aujourd’hui. Il prend du plaisir et il se montre beaucoup. Parfois il prend des risques mais c’est tout à fait normal. Il met la défense adverse sous pression, c’est ce que j’attends de lui. Son transfert ? Je ne suis pas au courant des rumeurs parce qu’il y a quelque chose de nouveau chaque jour. Je suis relativement détendu. »

Hans-Dieter Flick – Source : Foot Mercato

La stat :

Cuisance a joué 302 minutes en Bundesliga dont 267 sur les seuls mois de mai et juin après la coupure forcée par la pandémie de Covid-19.