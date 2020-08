Mercato OM : Les 5 olympiens les plus convoités, mais…

L’équation est à la fois simple et complexe pour André Villas-Boas. L’entraineur de l’OM sait que le club marseillais doit vendre des joueurs pour renflouer les caisses. Sans départ, il ne pourra recruter que des joueurs en prêt ou libres de tout contrat. Cinq de ses éléments sont convoités même si aucune offre n’est arrivée à ce jour.

L’entraineur de l’OM, André Villas-Boas a encore été limpide concernant le mercato olympien dimanche soir au terme de la victoire de son équipe face à Nice (0-1) : « On ne peut pas contrôler les clubs acheteurs. C’est ce que j’ai dit à la direction. Ils doivent nous trouver. Je suis content que tout le monde reste. Évidemment, je voudrais des investissements, mais ça ne se passera pas comme ça et on continue notre travail. L’objectif est au moins de garder le même effectif, élargi maintenant avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye). Il manque une option à Dario et une option à Amavi. Si on ne vend pas, on peut chercher des prêts ou des joueurs libres, » ainsi expliqué le coach portugais.

5 joueurs de l’OM convoités, mais pas d’offre…

A ce jour, l’OM n’a reçu aucune offre concrète pour l’un de ses joueurs. Une bonne nouvelle pour AVB, mais pas pour les finances du club marseillais. Selon les informations de La Provence certains éléments olympiens sont toutefois convoités. Morgan Sanson est celui qui suscite le plus d’intérêt. Toujours au rayon des départs, Sarr, Lopez, Caleta Car, et Kamara ont également des touches, mais rien de bien concret. Le mercato est pourtant bien ouvert dans tous les championnats majeurs, notamment en Angleterre où les dirigeants marseillais espèrent vendre leurs éléments les plus « bankable »…