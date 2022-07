Mercato OM : Les adieux de Luan Peres

Avant son départ pour Fenerbahçe, Luan Peres a tenu à faire ses adieux au club et aux supporters à travers une vidéo postée sur le site officiel du club.

Dans une vidéo postée par l’OM, Luan Peres a adressé ces derniers paroles sous la tunique bleue et blanche. Le défenseur brésilien s’est dit fier et heureux d’avoir fait partie de l’OM.

» Je suis vraiment fier d’avoir joué pour cette équipe. J’ai véritablement apprécié de jouer ici et la saison a été très bonne. Nous nous sommes qualifiés pour la Champions League, nous avons joué de bons matchs et avons fini deuxième de Ligue 1. Je suis très fier de cela et d’avoir joué pour ce club. Désormais, je prends un autre chemin, j’en suis content et j’espère que je serais heureux là-bas. » Luan Peres – Source : Site officiel de l’OM (29/07/2022)

Luan Peres a évoqué ses plus beaux souvenirs lors de cette année passée avec l’OM, l’ambiance et le contexte complètement fou du dernier match de la saison en faisait forcément partie.

« Je me souviens notamment du match contre le PSG. L’ambiance au stade était très bonne. Mais aussi le dernier match contre Strasbourg à l’Orange Vélodrome. Les dernières minutes étaient incroyables, c’était fou. Je ne pouvais pas imaginer un tel scénario avec le but (de Lens) à la dernière minute et notre qualification en Champions League. C’était vraiment incroyable. Je me souviendrais de ce moment toute ma vie, c’est certain. » Luan Peres Source : Site officiel de l’OM (29/07/2022)

Merci pour tout. Allez l’OM ! – Luan Peres

Interrogé sur son ami Gerson, qui voit tous les brésiliens du club s’en aller les uns après les autres, Luan Peres n’est pas inquiet pour son désormais ancien coéquipier.

« Oui, Luis Henrique est à Botafogo et je pars à Fenerbahçe. Ce ne sera pas difficile car il s’entend bien avec tout le monde ici. Tout le monde l’apprécie et il aime tout le monde mais c’est sûr que c’était plus facile pour lui de parler brésilien avec Luis et moi. Ce sera un changement pour lui mais ce ne sera pas un problème. » Luan Peres – Source : Site officiel de l’OM (29/07/2022)

Il a conclut en remerciant les supporters et en promettant de continuer de soutenir le club phocéen.

« Salut les supporters, merci pour tout. J’ai vraiment beaucoup aimé ce club. Il fait désormais partie de ma vie et je suivrais les saisons de l’OM et je regarderais tous les matchs. J’espère qu’ils feront une bonne saison en Ligue 1 et aussi en Champions League, je vous soutiendrai. Merci pour tout. A bientôt mes amis. Allez l’OM ! » Luan Peres Source : Site officiel de l’OM (29/07/2022)