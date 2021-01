Mercato OM : Les confidences Maxime Lopez sur son départ de l’OM

Prêté avec option d’achat à Sassuolo, Maxime Lopez retrouve du temps de jeu. Le joueur s’est exprimé sur son choix d’avoir quitté l’Olympique de Marseille dans une interview de Téléfoot.

Maxime Lopez est performant avec le club italien où il renaît dans l’effectif du coach De Zerbi. Le milieu de terrain est notamment revenu sur sa relation avec André Villas-Boas à Marseille.

Je suis arrivé Sassuolo avec la rage ! – maxime lopez

« J’ai quand même fait 150 matchs à Marseille. Ça, personne ne me l’enlèvera. J’ai joué les plus gros matchs qu’on ait pu jouer au club. Que ce soit les Clasico, les Olympico, les Coupes d’Europe, les finales de Coupe d’Europe. J’ai tout joué et ça personne ne me l’enlèvera. J’avais un peu une rage en moi, pas vraiment contre le coach Villas-Boas attention, mais j’avais un peu la rage de montrer que j’étais encore là parce que c’est vrai qu’à Marseille, tout est x10. Dès que tu fais quelque chose de bien c’est x10 et quand tu fais quelque chose de mal, c’est x10 aussi. C’est vrai qu’on m’a beaucoup enterré. C’est pour ça que je suis arrivé à Sassuolo avec la rage et l’envie de tout casser. C’est la première fois que je pars de Marseille. Moi qui suis un pur marseillais c’est la première fois que je quitte ma famille, parce que même si on ne vivait pas ensemble avec mes parents, on se voyait très souvent. C’est la première fois que je pars seul, mais je suis avec ma copine donc ça se passe très bien. Si j’ai réussi à cette période compliquée à l’OM, et d’arriver à Sassuolo en m’adaptant directement, c’est parce que j’étais prêt dans ma tête en fait. J’avais déjà préparé ce moment depuis longtemps. J’avais pas envie que ça prenne du temps parce que j’avais besoin de jouer, de montrer que j’étais toujours là parce qu’on m’a beaucoup enterré. Et c’était une bonne revanche pour moi ce but face à Naples. » Maxime Lopez – Source : Téléfoot (20/01/2021)