Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a vu son image médiatique se dégrader cette saison. L’agent Yvan Le Mée ne rate jamais une occasion de critiquer sa gestion du mercato. Sur RMC, il a dressé la liste des erreurs du président olympien lors de ses recrutements.

Yvan Le Mée, agent de joueurs, a dressé le bilan des derniers mercatos de Marseille sur RMC. « On sortait de Zubizarreta qui n’était pas présent et qui faisait 2.5 joueurs par an, arrive quelqu’un qui fait la révolution et qui prend 4 joueurs par semaine. Cela plait, tout le monde aime le mercato à Marseille et aime qu’il se passe quelque chose. Après force est de constater quand tu fais les 4 ou 5 derniers mercatos, le nombre d’erreurs qu’il y a eu. Cet été, tu prends Ndiaye qui joue en Championship, il ne fait rien, il est marseillais c’est magnifique mais à la fin ce n’est pas bien. Tu prends Sarr qui en situation d’échec, Correa idem depuis 3 ans. S’il vous plait ne parlons pas de Vitinha c’est insensé qu’il soit le plus grand transfert du club. Il n’a aucune qualité forte, tu ne peux pas mettre 35M€ sur un joueur qui n’a aucune qualité forte pour un attaquant. Aubameyang je pense que c’était le pari le moins risqué car il y a un CV et c’est un garçon qui a toujours mis des buts. Il finira la saison à 12 ou 13 buts comme Sanchez la saison dernière, je suis convaincu que ça viendra. Quand tu prends l’historique, Lirola 13M€ cela fait trois ans que tu le prêtes, Amavi on l’a dit, Pau Lopez il n’arrive pas à jouer à 5 mètres 13M€, Luis Henrique 8M€, il est où ? L’ami de la Fuente il est où ? On peut faire une liste comme ça de 35 joueurs et on peut en parler pendant 2h. Tu as vendu qui depuis ? Guendouzi que tu as vendu moins cher que ce tu l’avais payé, bravo ! Tu avais Milik comme attaquant, que tu avais payé 8M€ ce qui était une très belle affaire pour le coup, tu le revends à 6M€ à la Juventus, comment tu peux le vendre si peu. Alexis Sanchez pleure pour rester, on lui fait une proposition à la baisse pour filer son salaire à Kondogbia, parlez-en à son agent. Cela fait beaucoup d’erreurs, je veux bien le mea culpa mais les conneries sont faites ! »

Sur RMC Sport, Jen Mendelewitsch, agent de joueur, a expliqué que le président de l’OM, Pablo Longoria avait une image très positive dans le milieu du football. « C’est quelqu’un qui a une très bonne réputation, que ce soit en France ou à l’étranger. Il a déjà une grosse expérience et il a su s’entoure de personnes reconnues pour leurs compétences. A l’OM, on a beaucoup tapé sur la précédente direction à juste titre, mais aujourd’hui Longoria vis-à-vis des agents ou vis-à-vis des autres clubs, c’est un homme qui a une image très positive. Après, l’image que nous on peut avoir est différente de celle qu’il renvoie aux supporters ou de l’image publique qu’il a besoin d’avoir. Quand on négocie avec un club, on s’en fout de ces belles paroles. Ce qui nous intéresse c’est le projet du club, le contrat… et aujourd’hui l’OM est un club très professionnel. Et il a réussi ça, alors qu’auparavant on pouvait se plaindre (…) De ce que j’ai pu voir, c’est quelqu’un de très respectable, très professionnel ».

Pablo Longoria va devoir faire évoluer l’effectif une nouvelle fois. «Le marché d’hiver est très particulier, très difficile, prévient d’emblée Longoria sur RMC ce mardi soir. Parfois, ça ne te donne pas ce dont tu as besoin car c’est un marché très particulier. Croire que c’est la solution, c’est une erreur. En même temps, ça peut aider le coach pour mettre en place sa méthodologie. On va analyser avec le coach les différents besoins dont on va voir besoin. On va analyser avec notre équipe de scouting. Avec le travail tous ensemble, et après estimations des budgets, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance sportive. Le coach a des besoins numériques. Il y a des discussions pour un latéral gauche. (…) Il faut donner de la souplesse pour Lodi même si Amir Murillo nous donne satisfaction. Pour augmenter la compétitivité, il y a un manque. Il ne faut pas le même type d’ailier pour Marcelino et Gattuso. Il faut le prendre en considération et voir les opportunités que le marché peut nous offrir».