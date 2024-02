Mercato OM : Les coulisses de l’arrivée express de Gasset !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Tout est allé très vite suite à la défaite de l’OM à Brest dimanche soir, Gennaro Gattuso a été limogé, jean Louis Gasset présenté à la presse mardi après midi. Le coach de 70 ans a raconté les coulisses de cette arrivée express.

Interrogé sur le timing des discussions avec l’OM, Jean Louis Gasset a précisé qu’il avait eu a nuit de dimanche à lundi pour réfléchir : « J’ai été contacté dimanche vers 23h30. Et on m’a laissé la nuit pour réfléchir. J’ai dis je viens. Il fallait que je discute avec ma famille pour décider. Les challenges me font avancer, celui là est beau. Les joueurs doivent franchir un palier, ils doivent faire plus. Retrouver la confiance, la communication. On doit voir des meneurs. On peut se refaire la santé en un moi, on a des exemples, il ne faut pas lâcher et y croire. En 4 jours, on peut déjà y croire… »

Gasset a racontait qu’il avait regardé le match de l’OM avant d’être contacté par la direction du club olympien. « J’ai regardé le match de dimanche et je cherchais à comprendre. J’ai vu la conférence de presse Gattuso, j’aime l’homme et j’adoré le joueur. Et quand j’ai vu que son équipe n’avait pas d’âme et qu’il n’avait plus les clés. On a des moments comme ça dans les carrières. On m’a appelé pour changer la situation sur 4 mois, remettre l’OM à sa place, ça m’a paru être un beau challenge car l’effectif est de qualité. La différence avec mes autres expériences est qu’il n’y a pas de mercato. Il faut faire un mercato interne en travaillant sur le psychologique. »

