Mercato OM : les coulisses du transfert de Rabiot

L’OM l’a communiqué c’est officiel, Adrien Rabiot va s’engager avec l’Olympique de Marseille sous réserve du résultat de sa visite médicale. Voici les coulisses selon l’Equipe.

L’ancien milieu de la Juventus, Adrien Rabiot va signer avec l’Olympique de Marseille, un gros coup de la part du tandem Longoria-Benatia mais aussi du coach Roberto De Zerbi. Une recrue réussie en grande partie grâce au transfert de Jordan Veretout à l’OL. Voici les coulisses de ce transfert inattendu selon l’Equipe. Cela fait deux semaines que le club échange avec le joueur. L’OM a pensé se faire écarter par le clan Rabiot mais au contraire son clan a été bien réceptif. Rabiot a longtemps privilégié un club disputant une Coupe d’Europe et des négociations ont eu lieu avec Manchester United et l’Atlético de Madrid, West Ham et Galatasaray ont tenté aussi leur chance. Le média précise que l’OM « a fait un effort important, mais la famille Rabiot a réalisé des efforts plus importants encore ». Si le milieu de terrain français a fait de gros effort sur son salaire, sa prime à la signature s’élève à moins de 10M€. L’OM a mis en place un système un système progressif qui devrait augmenter si l’OM se qualifie en Ligue des Champions…

Le milieu de terrain international français, Adrien Rabiot, va débarquer ce lundi soir dans la cité phocéenne. Il devrait signer mardi. https://t.co/Ok0kewvcw8 pic.twitter.com/GLHPoUl4bq — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 16, 2024

