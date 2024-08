Mercato OM : les dernières infos concernant Ounahi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Annoncé sur le départ, la situation d’Ounahi reste incertaine. Le Marocain n’est pas considéré comme indésirable mais n’a pas eu beaucoup de temps de jeu pendant la préparation à cause d’une blessure à la cheville. Un transfert est privilégié mais aucune offre n’est parvenue aux dirigeants marseillais.

Après une saison et demie passé sous les couleurs olympiennes, Azzedine Ounahi n’a toujours pas réussi à s’imposer comme un joueur important de l’effectif. Pourtant un grand espoir au milieu, surtout après une très bonne coupe du monde avec le Maroc. L’avenir du joueur de 24 ans semble loin de l’OM. A l’heure actuelle, plusieurs clubs sont venus au renseignement, mais aucune offre concrète a été faite aux dirigeants marseillais. Le Marocain n’est pas dans le loft, il n’est même pas considéré comme un indésirable dans l’esprit de Roberto De Zerbi. Et avec la suspension de Kondogbia, et les blessures de Koné et Carboni, Ounahi pourrait même gratter des minutes de jeu face à Brest ce week-end.

À l’heure actuelle pour Azzedine Ounahi plusieurs prises d’info mais rien de concret… à date pas de départ en vue. Et il n’est absolument pas mis à l’écart ni même indésirable dans l’esprit de De Zerbi. pic.twitter.com/dGn7ToIj40 — Hakim (@Z_hakos) August 16, 2024

Koné et Carboni blessés, Ounahi titulaire face à Brest ?



Roberto De Zerbi a évoqué l’état de son groupe avant ce premier match face à Brest. Brassier et Kondogbia sont suspendus, Koné, Carboni n’ont pas participé à l’entrainement de ce matin. « Ça va être un début de saison un peu compliqué avec un effectif pas encore complet avec des blessés. Mais les joueurs à disposition ont des qualités pour bien faire. On sait que ça va être un gros match. Ça nous donne encore plus envie de bien faire. (…) On a deux joueurs qui sont suspendus (Brassier et Kondogbia). D’autres qui sont blessés (Ismael Koné et Valentin Carboni). Wahi est lui disponible, on verra s’il commencera le match. Mais pour le reste, tout le monde est disponible. »

#DeZerbi : « Ca va être un début de saison un peu compliqué avec un effectif pas encore complet. Mais les joueurs à disposition ont des qualités pour bien faire. On sait que ça va être un gros match. Ça nous donne encore plus envie de bien faire. » #OM #conf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 16, 2024

