Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur Mathys Tel !

Alors que le départ d’Elye Wahi vers Francfort a été officialisé ce vendredi, l’OM s’active en cette fin de mercato pour lui trouver un remplaçant. Parmi les pistes annoncées, on retrouve notamment l’attaquant du Bayern Munich, Mathys Tel. Le célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano vient justement d’amener de nouvelles informations dans ce dossier…

Le mercato hivernal pourrait prendre une tournure intéressante pour Mathys Tel, l’attaquant français de 19 ans du Bayern Munich. Ainsi, selon les informations du journaliste spécialiste du mercato, un départ du jeune espoir français cet hiver se rapprocherait de plus en plus et il n’y aura pas qu’un seul club sur le dossier…

En effet, l’ancien rennais n’a plus joué la moindre minute sous le maillot bavarois depuis trois matchs et Fabrizio Romano nous apprends que Chelsea serait prêt à passer à l’action dans les prochains jours et pourrait même proposer un transfert sec à l’inverse des nombreux autres clubs intéressés qui ne proposeraient que des prêts.

🚨👀 Zero minutes in the last three games for Mathys Tel at Bayern.

Chelsea remain interested to activate talks for a permanent move as well as more clubs eventually on loan.

It’s up to the player. 🇫🇷 pic.twitter.com/l3siCkeE8S

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2025