Mercato OM : Ce qu’il maque pour la signature de Benatia

Le futur de Mehdi Benatia en tant que directeur sportif de l’OM semble se concrétiser, avec un contrat qui pourrait être signé prochainement, après le match face au LOSC Lille. Depuis son arrivée en novembre 2023 en tant que conseiller sportif, l’ex-capitaine de la sélection marocaine, âgé de 37 ans, a joué un rôle clé dans la réorganisation du secteur sportif du club, en collaboration avec Pablo Longoria. Cependant, Benatia, dont le contrat actuel expire en décembre 2024, a exprimé son désir de s’engager plus longuement avec l’OM, jusqu’en 2027. Selon le quotidien l’Equipe, les discussions portent encore sur les détails de son rôle et de sa rémunération, avec une part variable liée aux résultats. Benatia a insisté sur son désir de travailler dans un environnement sain et harmonieux, soulignant que son engagement n’était pas motivé par l’argent, mais par l’ambition de réussir et de bâtir quelque chose de solide pour le club.

L’ancien défenseur a également mis en lumière les difficultés internes à l’OM, évoquant des conflits d’intérêts et un climat parfois malsain qui entrave le bon fonctionnement du club. Il a comparé la situation avec d’autres grands clubs comme le Bayern Munich, où tout fonctionne « dans un seul sens, celui de l’intérêt commun ». Selon lui, certains membres du club sont trop concentrés sur leurs intérêts personnels, ce qui nuit à la cohésion globale. Benatia souhaite donc s’assurer que l’OM partage une vision commune avant de s’engager pleinement. Ce climat de mécontentement s’est également manifesté par le départ de certains dirigeants, comme Cécilia Barontini, la directrice générale, et les réorganisations au sein du centre de formation, avec la nomination de Lassad Hasni en remplacement de Marco Otero et Yann Daniélou.

Benatia, qui n’hésite pas à critiquer ouvertement le manque d’unité, cherche à instaurer une « unité totale » au sein du club, alignant tous les acteurs derrière un même objectif : la réussite sportive et l’intérêt de l’OM.