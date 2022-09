Mercato OM : Les derniers détails du transfert de Caleta-Car à Southampton révélés

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est maintenant officiel. Caleta-Car s’est engagé avec Southampton contre un chèque de 10 Millions d’euros. Les détails du transfert ont été révélés par les médias anglais.

Duje Caleta-Car a officiellement quitté l’OM hier soir après avoir paraphé son contrat avec Southampton. Arrivé à Marseille en 2018 en provenance de Salzbourg, le joueur de 25 ans a signé un contrat de quatre ans avec le club Anglais jusqu’en 2026ce jeudi dans la soirée.

10M€ bonus compris ?

Sky Sport indique que l’ accord entre les deux serait estimé à 10 Millions d’euros et 8,6 Millions de Livres. Des bonus auraient également été inclus dans le transfert du défenseur Croate.

On a un projet sportif sérieux qui consiste à s’améliorer chaque saison — Longoria

«C’est le monde des réseaux sociaux. C’est la mode de chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui faisons avec les moyens que l’on a. Demander Cristiano Ronaldo à l’OM, avec tout le respect que j’ai, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou Darwin Nunez peuvent venir à l’OM. Rêver, c’est une bonne chose pour tout le monde. Mais c’est vrai qu’on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire du football avec nos moyens. On a un projet sportif sérieux qui consiste à s’améliorer chaque saison, et à être compétitif. Mais surtout de porter un équilibre économique et pour moi, c’est ça l’avenir du football.» Pablo Longoria – Source RMC Sport (25/08/2022)