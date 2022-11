Mercato OM : Les derniers détails du transfert de GERSON, les premiers noms pour remplacer, Tudor coupable ?

Retrouvez le replay du dernier numéro de DFM, en direct ce jeudi sur YouTube et Twitch, avec Benjamin Courmes, Rayane Benmokrane, Jean-Charles De Bono (ancien joueur de l’O et consultant FCM) et notre invité Ludovic Leccese. Au programme de cette émission : Les détails du transfert annoncé de GERSON, qui pour le remplacer au mercato hivernal, Coup dur pour CLAUSS, SPONSOR CMA CGM et le dernier choc à MONACO !

Pour nous suivre en direct, trois possibilités :