Mercato OM : Les derniers détails financiers du transfert de Milik à la Juventus révélés !

C’est annoncé depuis plusieurs jours, Arek Milik va s’engager ce vendredi avec la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Les détails fonciers de ce transfert ont été révélés par le journal l’Equipe.

L’Olympique de Marseille va se séparer d’Arek Milik. A moins d’un coup de théâtre de dernières minutes, l’attaquant polonais va rejoindre la Juventus. Le transfert devrait être officialisé dans la journée. L’ancien buteur de Naples sera prêté par le club phocéen pour une saison. Les détails financiers de ce « deal » ont été révélés par le quotidien sportif l’Equipe dans son édition du jour.

Milik à la Juventus pour moins de 8M€?

On apprend ainsi qu’il s’agit d’un prêt payant d’une saison. Le montant de ce dernier s’élève à 750 000 euros dont 20 % seront reversés à Naples. L’option d’achat non obligatoire s’élève à 7 millions d’euros. Si la Juventus décide de la lever, l’attaquant olympien s’engagera avec le club turinois jusqu’en 2026.

On a un projet sportif sérieux qui consiste à s’améliorer chaque saison — Longoria

En marge du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions, le président olympiens a également évoqué l’énorme buzz autour de Ronaldo sur les réseaux sociaux ainsi que le recrutement marseillais.

«C’est le monde des réseaux sociaux. C’est la mode de chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui faisons avec les moyens que l’on a. Demander Cristiano Ronaldo à l’OM, avec tout le respect que j’ai, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou Darwin Nunez peuvent venir à l’OM. Rêver, c’est une bonne chose pour tout le monde. Mais c’est vrai qu’on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire du football avec nos moyens. On a un projet sportif sérieux qui consiste à s’améliorer chaque saison, et à être compétitif. Mais surtout de porter un équilibre économique et pour moi, c’est ça l’avenir du football.» Pablo Longoria – Source RMC Sport (25/08/2022)