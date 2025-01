Mercato OM : les détails du deal d’Elye Wahi !

Elye Wahi sur le point de rejoindre l’Eintracht Francfort, le média RMC livre les détails du deal. L’OM va rentrer dans ses frais 6 mois après le transfert de l’attaquant en provenance de Lens.

L’Olympique de Marseille et l’Eintracht Francfort ont trouvé un accord de principe pour le transfert d’Elye Wahi en Bundesliga. Arrivé l’été dernier à l’OM en provenance de Lens, selon RMC l’attaquant français devrait partir pour l’Allemagne contre un montant de 26 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 3 millions de bonus et un pourcentage de 15% sur la plus-value à la revente. Les derniers détails sont en cours de finalisation, et si tout se passe bien, Wahi pourrait voyager dans les 24 heures pour signer un contrat de quatre ans et demi avec Francfort.

26M€ + 3M€ + 15% sur la plus-value pour Wahi