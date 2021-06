Mercato OM : Les détails de l’accord de principe avec Flamengo pour Gerson !

Alors que l’OM a officialisé l’arrivée de Gerson à Marseille, les questions autour de son prix font débats. En effet, certains considèrent que le prix du transfert est trop élevé pour un joueur qui n’a pas réussi en Europe, d’autres pensent que cela vaut la peine pour un jeune homme qualifié de meilleur joueur du Brésil par des spécialistes.

Son transfert à peine officialisé, des doutes s’installent déjà autour de Gerson. En effet, la nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille est le sujet de grand débat autour de son prix. Selon les médias brésilien, le transfert de Gerson s’élèverait à 25 millions d’euros, hors bonus. Il deviendrait donc le deuxième joueur le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille à égalité avec Kévin Strootman et juste derrière un certain Dimitri Payet. Certains voient d’ailleurs en ce transfert une grosse erreur de Pablo Longoria puisqu’il s’agit d’un joueur qui n’a pas réussi à s’imposer à l’AS Roma.

Selon Globo Esporte, Gerson coûtera 25M€ à l’OM, hors bonus. Le Flamengo garde 20 à 25% sur une prochaine revente (selon le montant).

Selon Globo Esporte, Gerson coûtera 25M€ à l'OM, hors bonus. Le Flamengo garde 20 à 25% sur une prochaine revente (selon le montant).

Il devient le 2e joueur le plus cher de l'histoire de l'OM (avec Strootman), derrière Payet.

Un échec en Europe « logique » ?

Gerson a déjà connu l’Europe puisqu’il a évolué à l’AS Roma ainsi qu’à la Fiorentina. Problème, le Brésilien n’a pas satisfait à Rome et certains voient en cela une mauvaise nouvelle pour les Marseillais. Pour rappel, le club italien avait un milieu de terrain composé de Daniele de Rossi, de Radja Nainggolan ou encore de Kévin Strootman, le même milieu de terrain qui mène la Roma en demi-finale de la Ligue des Champions. Cette très forte concurrence peut expliquer sa non-réussite chez l’ennemi juré de la Lazio. En ce qui concerne son passage à Florence, Gerson a beaucoup plus joué (36 matchs en une saison contre 28 en deux saisons à la Roma) mais il est retourné au Brésil après trois ans passé en Serie A.