Mercato OM : Les détails de l’offre de Botafogo pour Luis Henrique…

Alors que les négociations ont échoué avec Flamengo pour Luis Henrique, l’OM aurait reçu une offre de prêt payant de la part de son ancien club, Botafogo.

Selon le média brésilien UOL, Botafogo a envoyé dans les dernières heures de ce vendredi une offre pour Luis Henrique. La proposition faite à l’Olympique de Marseille est un prêt payant de 500 000 euros avec une option d’achat fixée à 6,5 millions d’euros. Cette OA peut devenir une obligation en fonction certains objectifs atteints.

« Botafogo a transmis une proposition de prêt pour Luis Henrique de l’Olympique de Marseille, en prêt :

– Prêt payant de 0.5M€

– Option d’achat pouvant devenir une obligation selon des objectif à 6,5 millions d’euros. »

Marcelo Hazan – source : Twitter (08/07/2022)

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique avait particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible ». Eric Di Meco – Source : RMC