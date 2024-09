Mercato OM : les détails financier des bonus du deal avec l’OL pour Veretout !

Jordan Veretout s’est engagé pour deux saison avec Lyon ! L’OM exfiltre un des plus gros salaires de son effectif mais ne récupérera pas les 8M€ espérés. Voici les détails de ce deal…

Alors que l’OM espéré un montant de 8M€ dans cette opération, Lyon ne va payer que la moitié. En effet, le journaliste de l’Equipe Hugo Guillemet a livré de détail du deal. L’OM va toucher 4M€, les 3Me de bonus sont lié aux classement de Lyon lors des deux prochaines saisons. L’OM obtiendra 500k€ par qualif en ligue des Champions et 1M€ par titre de champion de France. Pas sûr que cela rapporter beaucoup à la direction marseillaise…

Voici le communiqué de l’OL:

Après cinq saisons passées au FC Nantes, Jordan Veretout rejoint Aston Villa en 2015. Sa carrière prend une nouvelle dimension, deux ans plus tard, en rejoignant l’Italie avec comme première étape la Fiorentina où il dispute 75 matchs de Serie A. Ses performances attirent l’attention de l’AS Roma, qu’il rejoint en 2019. Durant ses trois saisons à Rome, il s’impose comme un élément clé, avec 131 matchs à son actif, et remporte la Conference League en 2022.

Né en 1993 à Ancenis, Jordan Veretout mène une riche carrière professionnelle débutée il y a 13 ans. Le milieu de terrain, formé à Nantes, a déjà accumulé plus de 500 matches depuis ses débuts en 2011, inscrit 66 buts et délivré 63 passes décisives.

L’accord entre l’OM et Lyon est enfin trouvé pour Jordan Veretout. Dans le loft depuis le début de la saison, l’international français rejoint le club de John Textor dès ce mercredi. L’Equipe expliquait dans un article que le joueur va passer sa visite médicale et l’officialisation arrivera dans la foulée. Il sera donc le joker du club rhodanien.

🔴🔵🇫🇷 Olympique Lyon agree on deal to sign Jordan Veretout from OM.

Medical today for Veretout in Lyon after deal agreed for €4m fixed fee plus €1m add-ons also formally included, as L’Équipé reported. pic.twitter.com/ytFxELDy3h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2024