Mercato OM: Les détails financiers du transfert de Gerson

Deuxième recrue du mercato estival marseillais, Gerson a été le premier feuilleton de ce début d’été. Priorité de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain va tenter de s’imposer en Europe, chose qu’il n’a pas encore su faire. Si les chiffres de l’opération diffèrent selon les médias, l’Equipe a donné ses détails concernant cette opération.

Entre les médias français et brésiliens, les chiffres du transfert de Gerson à l’OM sont différents. Parfois l’écart est grand, de 15 millions d’euros à 30…

Dans son édition du jour, le journal l’Equipe a dévoilé ses chiffres. Selon le quotidien sportif, l’OM n’a payé que 50 % des droits du milieu de terrain à Flamengo. Cependant, le club olympien devra débourser 18 millions d’euros dans un futur proche, afin d’obtenir la totalité des droits de l’ancien élément de l’AS Roma. Il y aurait même un bonus de 4 millions d’euros à verser à l’écurie auriverde.

Côté contrat, Gerson s’est engagé pour 5 ans en faveur de l’Olympique de Marseille. Son salaire serait de 250 000 brut mensuels, à ça, vient s’ajouter diverses primes.

Transfert de Gerson selon @lequipe : 👉Contrat de 5 ans

👉L’#OM a payé pour 50% des droits du joueur mais devra débourser au total 18M€ à Flamengo dans un futur proche, pour acquérir la totalité des droits

👉Bonus de 4M€

👉Salaire de 250 000€ brut mensuels + primes — OManiaque (@OManiaque) July 9, 2021

On a négocié avec Pablo

Dans une interview accordée à L’Equipe, son père explique les coulisses du transfert de son fils, et le rôle très important de Pablo Longoria :

« Ce n’était pas si long que ça. En tout cas, dans notre esprit, il n’a pas fallu trop longtemps pour nous décider. Après, il a fallu régler les détails bureaucratiques. Gerson, lui, a dû se faire à l’idée de quitter son club de cœur. Ce n’est pas si facile. Mais il n’a pas douté du projet de l’OM. On parle d’une très bonne équipe, d’un club historique qui évolue dans un Championnat attractif. C’était très tentant. On a négocié avec Pablo (Longoria). On a évoqué le plan de carrière de Gerson. On avait besoin de savoir ce que le club imaginait pour lui. Avec le coach (Sampaoli), ce fut plus bref. Je l’ai remercié de vouloir travailler avec Gerson. Tout cela a compté. J’en senti que la direction du club mais aussi le staff avaient tous très envie de le recruter. » Marcao, le père et agent de Gerson – Source: L’équipe (15/06/2021)