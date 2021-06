Gerson, finalement plus cher que Payet ? Les détails révélés…

Gerson devrait être la première recrue de l’Olympique de Marseille sur ce mercato estival. Alors que les chiffres concernant l’indemnité de transfert varient selon les médias, une journaliste brésilienne évoque des détails surprenants sur le deal passé entre les deux clubs.

Invité sur le live du média Sport Med, la journaliste auriverde Raisa Simplico a donné des précisions sur le transfert de Gerson à l’OM. D’après elle, le club marseillais va débourser 20 millions d’euros la première année, mais le club aura seulement 65% des droits du joueur. Une année plus tard, l’Olympique de Marseille payera 5 millions d’euros supplémentaires, pour obtenir cette fois-ci 75% des droits du Brésilien. Plus surprenant, Flamengo conserverait 25 % de ce dernier, lors d’une éventuelle revente. Pour rappel, les dirigeants olympiens ont déboursé 29,3 millions d’euros en 2017 pour faire revenir Dimitri Payet. A la différence de Gerson, l’OM a acquis 100 % des droits de l’international français…

« C’est une opération à 25 millions d’euros plus les bonus. Dans les bonus, il y a le nombre de match que va jouer Gerson, une qualification en Ligue des Champions, et éventuellement un titre de champion de France. » Raisa Simplicio— Source : Sport Med (05/06/21)

#MercatOM – Précisions concernant le transfert de #Gerson. Selon la journaliste brésilienne Raísa @simpraisa, l’OM :

👉ne va débourser « que » 20M€ la première année (en plusieurs traites), pour obtenir 65% du joueur

👉va payer 5M€ de plus 1 an plus tard, pour 75% du joueur

— Sport Med (@SportMed_21) June 6, 2021