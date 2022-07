Mercato OM : Les deux conditions pour voir Alvaro rejoindre les Tigres !

Pablo Longoria a clairement décidé d’accélérer le mercato de l’OM avant le départ de stage en Angleterre ce vendredi. Trois recrues ont été officialisées en attendant Lazovic, maintenant la priorité est de dégraisser l’effectif, à commencer par Alvaro…

Le défenseur espagnol avait été écarté du groupe par Jorge Sampaoli, il s’était confié à la presse espagnol (voir ci-dessous) et a été depuis mis de côté par Longoria. Alors qu’une résiliation de ces deux années de contrat était évoquée, ce dernier pourrait finalement être transféré, surement libéré. Son nom a été évoqué du côté des Tigres au Mexique, le deal est loin d’être fait…

Alaro, plan B qui a besoin qu’une place de joueur étranger se libère

En effet, si le média 90min confirme l’intérêt des Tigres pour Alvaro Gonzalez. Ce dernier ne serait qu’un plan B, en effet la priorité au poste de défenseur se nomme Nehuen Perez, qui est sous contrat avec l’Atlético Madrid. Il faut donc d’abord savoir si l’option de l’Argentin de 22 ans se concrétise (le dossier est compliqué avec notamment River dans le coup), pour savoir si l’option Avaro sera enclenchée. De son côté, le joueur olympien serait emballé par l’idée mais pour cela il faudra qu’une place d’étranger se libère. Yeferson Solteldo (vénézuélien) pourrait rejoindre le PAOK dans les prochains jours et donc libérer une place. A suivre…

¿OTRO DEL MARSELLA? El español Álvaro González sería el último refuerzo de Tigreshttps://t.co/49EoIZxKqR pic.twitter.com/AUIZEdxETi — Nación Tigres (@naciontigres) July 19, 2022

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)