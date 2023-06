Mercato OM : Les deux critères définis par Longoria pour le nouveau coach !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que l’OM est sur la piste de son nouvel entraineur, La Provence révèle aujourd’hui les deux critères définis par le club pour le recrutement du successeur d’Igor Tudor.

Un entraîneur « jeune » et surtout un entraineur libre. Voilà les deux critères que l’OM aurait défini dans le cadre du recrutement de son nouveau technicien, plus de deux semaines après le départ d’Igor Tudor. La Provence explique aujourd’hui que le club étudierait une autre voie en plus de Marcelino. « L’OM a défini deux critères importants pour son futur entraîneur : il doit être jeune mais expérimenté et il doit être libre car le club veut éviter la situation dans laquelle il se retrouve pour Paulo Fonseca.« , révèle le quotidien. Le club a tenté des négociations avec le technicien portugais du LOSC durant le week-end mais le club nordiste a confirmé ne pas vouloir s’en séparer.

Marcelino, le bon profil ?

La Provence ajoute que « pour le critère du jeu, rien de nouveau. Le prochain coach doit avoir un style séduisant pour le public du Vélodrome« . Aussi, le journal marseillais évoque le sujet Marcelino, piste qui est « sérieusement » étudiée. Dans une récente interview, Cédric Bakambu, qui avait connu le technicien espagnol de 57 ans à Villareal, s’est montré élogieux à son égard: « Je le considère comme mon mentor. C’est le meilleur entraîneur que j’ai eu dans ma carrière« .

Marcelino est passé par Séville, Villareal, Valence et Bilbao ces dernières années et a notamment remporté la coupe du Roi en 2019 (Valence) et la Supercoupe d’Espagne en 2021 (Bilbao).