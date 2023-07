Mercato OM : Les deux postes à combler en défense pour Jean-Charles De Bono

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono a ciblé les deux postes prioritaires à renforcer en défense.

Pour l’ancien minot, Jean-Charles De Bono, la défense doit être l’un des chantiers prioritaires du mercato olympiens. L’ancien footballeur professionnel a d’ailleurs ciblé les deux postes que l’OM doit renforcer :

« Il faut impérativement un latéral gauche, si on joue à 4 à plat. Je pense que l’OM a, depuis quelques années, des difficultés pour trouver le pur gaucher, capable de bien défendre et surtout de bien relancer ».

Pour De Bono, en plus du latéral gauche, l’OM devrait chercher un taulier en défense centrale :

« Je prendrais un joueur axial, expérimenté. Je le réclame depuis quelques saisons. Chaque fois, on fait un peu de remue-ménage, un coup c’est Gigot, l’autre c’est Balerdi, Mbemba et maintenant ce sera avec Touré. J’irais chercher un joueur d’expérience qui pourrait rassurer cette défense. Je pense que ça ferait du bien à l’Olympique de Marseille. »

Le chantier des latéraux pour l’OM

Avec les départs de Nuno Tavares, Sead Kolasinac et Issa Kaboré, l’OM se retrouve complètement dépourvu de joueurs de couloir. Désormais, seul Jonathan Clauss est un spécialiste du poste au sein de l’effectif marseillais. Cependant, Marcelino joue à quatre défenseurs et Clauss est plus un piston qu’un pur latéral, ce qui lui avait d’ailleurs coûté sa place en Équipe de France. L’ancien lensois aura tout de même sa chance de prouver qu’il peut intégrer le onze de Marcelino.

À gauche, c’est simple, il n’y a désormais plus personne sauf Jordan Amavi, dont Javier Ribalta a annoncé un départ, le plus rapidement possible. Sead Kolasinac va s’engager avec l’Atalanta et Nuno Tavares est reparti à Arsenal, Pablo Longoria va donc devoir s’activer, s’il ne veut pas voir son équipe commencer la saison sans latéral gauche.