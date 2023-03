Mercato OM : Les dirigeants ont tranché pour Nuno Tavares !

Interrogé sur les antennes de BFM Marseille sur la situation de Nuno Tavares, Florent Germain a révélé que les dirigeants marseillais n’auraient pas l’intention de conserver le portugais.

Auteur d’une première partie de saison tonitruante avec l’Olympique de Marseille, Nuno Tavares traverse une période compliqué. En difficulté lors du dernier match à Reims, le défenseur portugais est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. Actuellement prété sans option d’achat par Arsenal, le joueur de 21 ans ne devrait sans doute pas continuer la saison prochaine à Marseille. En effet, selon les information de Florent Germain, les dirigeants olympiens n’auraint pas l’intention de conserver Tavares à l’issue de la saison.

Les dirigeants se disent qu’il est trop irrégulier

« Nuno Tavares, c’est un cas frustrant parce que l’on voit qu’il a du potentiel. Pour les dirigeants, dans la balance pour et contre, au début de la saison, Tavares était vu comme un bon coup. Mais depuis quelque temps, avec les retours que j’ai, ils se disent qu’il est trop irrégulier et que ça ne va pas le faire. C’est en ça que c’est frustrant. On sent un potentiel énorme chez ce joueur et on sait que c’est un poste où il est difficile de recruter quelqu’un qui t’apporte autant offensivement. Mais il y a tellement de lacunes et c’est un joueur qui n’est pas fiable. » Florent Germain – BFM Provence (20/03/2023)

On a l’impression que Tavares s’en fout

« Les qualités de Tavares c‘est d’être offensif, d’être très haut. Donc du coup le système de Tudor lui convient bien de ce point de vue là. Tavares est un très mauvais défenseur. Il ne se sent pas concerné par le travail défensif. En même temps ce n’est pas vraiment un joueur de Marseille non plus. À mon avis le problème c’est ça. Et il n’a pas non plus de concurrence donc franchement pourquoi tu veux qu’il se casse le cul ? Il a marqué 8 buts il va finir avec une saison avec des statistiques de fou pour un latéral. Arsenal ne va pas le garder. Si tu es Arsenal tu vois un peu ses matchs. Après c‘est une saison où il est prêté. Il peut revenir aussi avec d’autres intentions. Il peut revenir à Arsenal en disant « ok je m’y mets ». Au niveau défensif c’est vraiment un joueur inquiétant. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (16/03/2023)